Gli avversari. L’Udinese ha uno dei peggiori attacchi del campionato, ma la difesa è solida

Nella 17° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta l’Udinese alla Dacia Arena domenica 10 gennaio alle ore 15:00.

L’Udinese non attraversa un bel momento con l’allenatore Gotti messo in discussione dopo cinque gare senza vittorie e una classifica per niente tranquilla.

I friulani con una gara in meno da recuperare contro l’Atalanta, attualmente sono al 13° posto con 16 punti a +4 sulla zona retrocessione.

In totale l’Udinese in 15 partite ha ottenuto 4 vittorie (2 in casa con Parma e Genoa), 4 pareggi (1 in casa con il Crotone) e 7 sconfitte (4 in casa con Spezia, Roma, Milan e Benevento).

L’Udinese ha il 16° attacco del campionato con 17 gol (appena 5 in casa). E’ la 7° difesa con 23 gol al passivo (9 in casa) davanti anche a Roma e Lazio.

In casa l’Udinese in questa stagione ha giocato anche due gare di Coppa Italia battendo il Vicenza 3-1 e perdendo ai supplementari 0-1 con la Fiorentina.

L’Udinese è allenata dal 53enne Luca Gotti che nel novembre 2019 ha sostituito l’esonerato Tudor.

Il modulo preferito è il 3-5-2 con i tre centrali di difesa bloccati sulla linea difensiva e che si spingono in avanti solo sulle azioni d’angolo.

Il punto di forza della squadra è il centrocampo che abbina al dinamismo la tecnica di alcuni calciatori di qualità come Pereyra e soprattutto De Paul.

L’attacco è invece l’anello debole della squadra soprattutto in casa come testimoniano i soli 5 gol segnati tra le mura amiche.

Baricentro alto e pressing ‘feroce’ sui portatoti di palla avversari per poi colpire in ripartenza. L’Udinese però non copre bene il campo in ampiezza e si lascia superare spesso dalle infilate degli attaccanti e dei centrocampisti avversari. Squadra lenta a carburare è particolarmente vulnerabile nei primi tempi mentre alza la sua pericolosità nella seconda frazione di gioco.

Le tante assenze condizionano le scelte di mister Gotti che con il Napoli avrà a disposizione solo due attaccanti di ruolo anche se recupera Mandragora. La formazione iniziale però potrebbe essere condizionata dal recupero o meno di Deulofeu. Nel caso lo spagnolo non dovesse giocare Pereyra affiancherebbe Lasagna in attacco e a centrocampo verrebbe schierato il tedesco Arslan.

Questa la probabile formazione che potrebbe affrontare domani il Napoli.

Comments

comments