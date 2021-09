Gli avversari. Mazzarri prepara un Cagliari all’italiana

Nella sesta giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Cagliari al Diego Armando Maradona domenica 26 settembre alle ore 20:45.

La falsa partenza del Cagliari in questa stagione ha portato all’esonero di Semplici sostituito dall’ex Napoli Mazzarri dopo appena tre giornate.

Il Cagliari con appena 2 unti dopo cinque giornate occupa il penultimo posto in classifica dopo 2 pareggi (in casa con lo Spezia e in trasferta 2-2 con la Lazio) e tre sconfitte (in trasferta con il Milan in casa con Genoa ed Empoli).

Il 3-5-2 è il modulo di base della squadra motivo per il quale è stato scelto Mazzarri per sostituire Semplici.

Le squadre di Mazzarri storicamente trovano maggiori difficoltà quando devono impostare la partita ma risultano estremamente pericolose quando invece possono fare una gara di attesa per poi gestire le ripartenze.

Il 3-5-2 mazzarriano può considerarsi più un 5-3-1-1 con gli esterni di centrocampo (Nandez e Dalbert) che arretrano sulla linea di una difesa che è solida per esperienza e fisicità con Caceres e Godin. Il centrocampo è più fisico che tecnico (Deiola-Marin-Strootman) ma portato a un pressing intenso sui portatori di palla avversari. L’attacco (Joao Pedro-Keita Baldè) invece è l’ideale per una squadra che punta alle ripartenze come potrebbe fare il Cagliari domani al Maradona. Pavoletti a gara in corso potrebbe essere l’arma in più per sfruttare il gioco aereo e per far rifiatare la squadra tenendo palla sui rilanci della difesa.

Contro il Napoli il Cagliari però potrebbe soffrire l’intelligente giro palla del Napoli e rischiare anche una possibile imbarcata nel caso dovesse andare sotto di un gol.

Quattro gli ex Napoli presenti nelle fila del Cagliari: oltre mister Mazzarri, l’infortunato Rog, Grassi e Pavoletti.

Questa la formazione che potrebbe schierare domani Mazzarri contro il Napoli:

Comments

comments