Gli avversari. Napoli a Parma contro la carica dei quattro ex azzurri

Nella 35esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta il Parma. La gara è in programma allo stadio Tardini mercoledì 22 luglio alle ore 19:30 (diretta Tv sui canali DAZN).

Il Parma occupa un tranquillo 14° posto in classifica e gli mancano appena 2 punt per la matematica certezza di giocare in Serie A anche la prossima stagione.

I ducali però sono in caduta libera e nelle nove partite giocate dopo lo stop per il coronavirus hanno ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Squadra che rende meglio in trasferta il Parma dal 2016 è allenata da Roberto D’Aversa, l’allenatore che ha guidato la squadra nella doppia promozione consecutiva dalla Lega Pro alla Serie A.

D’Aversa schiera la squadra con il baricentro alto e punta sul 4-1-2-2-1 in fase di possesso che con lo scivolamento degli esterni d’attacco sulla linea delle due mezzali diventa 4-4-1-1 in fase difensiva.

Il dinamismo e la velocità di Gervinho e Caprari con il talento del neo-juventino Kulusevski sono i punti di forza del Parma. Il parma va in gol soprattutto negli ultimi quindici minuti dei due tempi.

La difesa e il filtro di centrocampo non sono impeccabili anche se gli esterni di difesa spingono con molto giudizio per aiutare i centrali, il Parma è comunque l’undicesima difesa del campionato ed è particolarmente vulnerabile tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo tempo.

Gagliaolo, Corenelius e Scozzarella non saranno a disposizione di D’Aversa, alle prese anche con i dubbi legati alle condizioni di Bruno Alves e Kucka. Il tecnico dei ducali può contare però sulla voglia di riscatto di quattro ex azzurri: Sepe, Regini, Grassi e Inglese.

