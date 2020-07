Gli avversari. Nicola ha trasformato il Genoa nel carattere e nel modulo, Napoli attento ai rigori

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Genoa nella trasferta di Marassi.

Sulla strada degli azzurri una squadra in piena lotta retrocessione. Poco gratificanti per il Genoa le esperienze di Andreazzoli e Thiago Motta che sulla panchina del grifone in questa stagione hanno preceduto l’attutale tecnico Davide Nicola.

Da quando Nicola è stato chiamato da Preziosi alla diciottesima giornata, il Genoa è riuscito a conquistare qualche risultato prestigioso. La vittoria in casa del Milan e i pareggi a Bergamo con l’Atalanta e in casa della Fiorentina. Le importanti vittorie su Sassuolo, Bologna e Cagliari. Tutti risultati che hanno permesso al Genoa di risalire dal 19esimo al 17esimo posto anche se il vantaggio sulla zona retrocessione è di appena due punti.

Nicola ha trasformato la squadra innanzitutto nel morale e nel carattere, tornata ad essere il classico Genoa tutto corsa e grinta pronto a lottare fino all’ultimo secondo contro qualunque avversario.

Una trasformazione nata anche dal passaggio dal 3-5-2 ad un più equilibrato 3-1-4-1-1 in fase di possesso e 3-4-2-1 in fase di non possesso.

Baricentro basso, centrali di difesa fermi a difesa della porta di Perin, centrocampo combattivo tutto pressing e corsa, pressing feroce sui portatori di palla. In fase di non possesso i due esterni di difesa arretrano sulla linea del mediano, mentre il trequartista e la punta provano a chiudere le linee di passaggio.

Le azioni di attacco si sviluppano soprattutto sulla fascia sinistra, anche se i pericoli maggiori arrivano per vie centrali con Pandev bravo tra le linee a innescare la punta oppure ad approfittare degli spazi che il compagno di reparto gli apre con il gioco di sponda. Behrami resta principalmente a protezione della difesa anche se quando c’è l’opportunità avanza il suo raggio d’azione. I due esterni di difesa spingono molto e partono allineandosi con le due mezzali

Le partite con il Genoa si decidono soprattutto negli ultimi quindici minuti dei due tempi. Attenti ai contrasti in area di rigore: il Genoa dopo la Lazio è la squadra che ha avuto più rigori a favore. In totale sono già 14 i rigori che hanno aiutato il Genoa a conquistare qualche punticino in più.

Comments

comments