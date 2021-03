Gli avversari. Sassuolo squadra di palleggiatori, ma il Napoli deve ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata

Nella 25° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Sassuolo al Mapei Stadium mercoledì 3 marzo alle ore 18:30.

Il Sassuolo è 8° in classifica con 35 punti dopo 9 vittorie (3 in casa Crotone, Benevento e Genoa) 8 pareggi (5 in casa con Cagliari, Torino, Udinese, Parma e Bologna) e 6 sconfitte (3 in casa con Inter, Milan e Spezia). Ottavo attacco del campionato con 37 gol (15 in casa) e nona difesa con 34 gol incassati (15 in casa).

De Zerbi ha costruito una squadra propositiva brava nel palleggiare con rapidi scambi negli spazi stretti. Il Sassuolo ha una certa abilità a saltare il primo pressing, aprendosi così preziosi spazi per ripartenze spesso vincenti con i due esterni bravi ad attaccare le fasce e i centrali di centrocampo pronti a sostenere i trequartisti.

Il modulo base di De Zerbi è il 4-2-3-1 in grado però di trasformarsi in 5-3-1-1 in fase di non possesso e in 2-4-1-3 in fase di impostazione con Maxime Lopez che tra le linee potrebbe creare qualche problema. Così come è sempre pericoloso Berardi nel ruolo di esterno destro a piede invertito che accentrandosi può far valere il suo sinistro potente e anche preciso.

I punti deboli dei neroverdi possono identificarsi nella fase difensiva non sempre impeccabile e la lenta carburazione che porta la squadra a crescere di rendimento nel secondo tempo risultando particolarmente pericolosa negli ultimi quindici minuti di gioco.

