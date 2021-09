Gli avversari. Senza la stella De Paul ma con un collettivo più affiatato

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2021-22 il Napoli affronta l’Udinese alla Dacia Arena di Udine.

In questo campionato l’Udinese è partita con il piede giusto pareggiando in casa con la Juventus (2-2) e battendo sempre in casa il Venezia (3-0) per poi vincere sul campo dello Spezia (1-0). L’Udinese inoltre ha superato il primo turno di Coppa Italia battendo in casa l’Ascoli 3-1.

Allenata da Luca Gotti dal dicembre del 2019 l’Udinese si schiera con il 3-5-2 di base che diventa 5-4-1 in fase di non possesso. Il 3-5-2 di partenza contro avversari considerati più forti, Gotti lo trasforma in un 3-5-1-1 sfruttando la duttilità di Pereyra che dal centrocampo a cinque si sgancia per avvicinarsi alla punta accorciando così ancor di più la squadra.

Persa la stella De Paul passato all’Atletico Madrid, l’Udinese oggi è una formazione che si base molto sulla crescita del collettivo e il sacrificio agonistico per la squadra degli undici in campo.

Squadra compatta sfrutta molto gli inserimenti in attacco degli esterni di centrocampo soprattutto dopo gli exploit di Molina che hanno portato l’esterno destro fino alla nazionale argentina. Sempre i due esterni in fase di non possesso si abbassano sulla linea difensiva con una delle due punte (o Pereyra i caso di 3-5-1-1) che arretra sulla linea di centrocampo.

Temibile sui calci piazzati e nelle ripartenze l’Udinese, malgrado l’imbattibilità del portiere Silvestri che dura da ben 377 minuti, non è proprio impeccabile in fase difensiva anche per improvvise amnesie dei singoli.

