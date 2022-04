Gli eventi eSports di Rainbow Six vedranno di nuovo gli spettatori dal vivo

Notizia importante quella che ha comunicato Ubisoft per gli eventi eSports del suo Rainbow Six: torneranno gli spettatori dal vivo.

Il prossimo Six Major, torneo eSport di Rainbow Six Siege, si svolgerà a Charlotte in North Carolina. La competizione inizierà il 16 maggio per concludersi il 22 maggio; la fase a gironi si giocherà dal 16 al 18 maggio, i Playoff il 20 ed il 21 maggio mentre la finalissima il 22 dello stesso mese.

Proprio a partire dai playoff ci sarà il ritorno del pubblico che potrà tifare i vari team eSport dal vivo. A tal proposito François-Xavier Deniele, Senior Director, Esports and Competitive Gaming di Ubisoft, ha parlato così di questa decisione:

“La salute e la sicurezza dei giocatori professionisti, dei tifosi, dello staff e dei partner è una priorità assoluta, per questo l’evento seguirà linee guida sanitarie dedicate. Dopo oltre due anni trascorsi senza la presenza del pubblico ai nostri eventi internazionali, siamo felici di aprire le porte del Six Charlotte Major. Vogliamo dare il bentornato alla nostra community. Sarà uno spettacolo assoluto, abbiamo tante sorprese per i nostri fan.”

fonte: esportsmag.

