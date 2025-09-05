Gli ingaggi del Napoli per questa stagione

L’ottimo mercato estivo del Napoli ha determinato l’aumento del monte ingaggi del club (Calcio e Finanza)

Sarebbe di 63,5 milioni di euro la cifra utile a pagare gli stipendi netti della rosa, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 26 milioni di euro (+30,7%) rispetto alla scorsa stagione. I giocatori più pagati sono Lukaku, De Bruyne e Hojlund.

Ecco l’elenco completo degli ingaggi:

Lukaku: 6 milioni di euro; De Bruyne: 5,5 milioni di euro; Hojlund: 5 milioni di euro; Lobotka: 3,5 milioni di euro; Politano: 3,2 milioni di euro; McTominay: 3 milioni di euro; Neres: 3 milioni di euro; Elmas: 3 milioni di euro; Di Lorenzo: 3 milioni di euro; Lang: 2,8 milioni di euro; Beukema: 2,5 milioni di euro; Buongiorno: 2,5 milioni di euro; Gutierrez: 2,3 milioni di euro; Z. Anguissa: 2,2 milioni di euro; Lucca: 2 milioni di euro; Olivera: 2 milioni di euro; Meret: 2 milioni di euro; Gilmour: 1,8 milioni di euro; Rrahmani: 1,8 milioni di euro; Spinazzola: 1,8 milioni di euro; Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro; Marianucci: 1 milione di euro; Mazzocchi: 1 milione di euro; Juan Jesus: 1 milione di euro; Contini: 0,2 milioni di euro;

