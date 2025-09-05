Notizie

Gli ingaggi del Napoli per questa stagione

L’ottimo mercato estivo del Napoli ha determinato l’aumento del monte ingaggi del club (Calcio e Finanza)

Sarebbe di  63,5 milioni di euro la cifra utile a pagare gli stipendi netti della rosa, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 26 milioni di euro (+30,7%) rispetto alla scorsa stagione. I giocatori più pagati sono Lukaku, De Bruyne e Hojlund.

Ecco l’elenco completo degli ingaggi:

Lukaku: 6 milioni di euro;

De Bruyne: 5,5 milioni di euro;

Hojlund: 5 milioni di euro;

Lobotka: 3,5 milioni di euro;

Politano: 3,2 milioni di euro;

McTominay: 3 milioni di euro;

Neres: 3 milioni di euro;

Elmas: 3 milioni di euro;

Di Lorenzo: 3 milioni di euro;

Lang: 2,8 milioni di euro;

Beukema: 2,5 milioni di euro;

Buongiorno: 2,5 milioni di euro;

Gutierrez: 2,3 milioni di euro;

Z. Anguissa: 2,2 milioni di euro;

Lucca: 2 milioni di euro;

Olivera: 2 milioni di euro;

Meret: 2 milioni di euro;

Gilmour: 1,8 milioni di euro;

Rrahmani: 1,8 milioni di euro;

Spinazzola: 1,8 milioni di euro;

Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro;

Marianucci: 1 milione di euro;

Mazzocchi: 1 milione di euro;

Juan Jesus: 1 milione di euro;

Contini: 0,2 milioni di euro;

 

