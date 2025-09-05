Gli ingaggi del Napoli per questa stagione

L’ottimo mercato estivo del Napoli ha determinato l’aumento del monte ingaggi del club (Calcio e Finanza)
Sarebbe di 63,5 milioni di euro la cifra utile a pagare gli stipendi netti della rosa, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 26 milioni di euro (+30,7%) rispetto alla scorsa stagione. I giocatori più pagati sono Lukaku, De Bruyne e Hojlund.
Ecco l’elenco completo degli ingaggi:
Lukaku: 6 milioni di euro;
De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
Hojlund: 5 milioni di euro;
Lobotka: 3,5 milioni di euro;
Politano: 3,2 milioni di euro;
McTominay: 3 milioni di euro;
Neres: 3 milioni di euro;
Elmas: 3 milioni di euro;
Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
Lang: 2,8 milioni di euro;
Beukema: 2,5 milioni di euro;
Buongiorno: 2,5 milioni di euro;
Gutierrez: 2,3 milioni di euro;
Z. Anguissa: 2,2 milioni di euro;
Lucca: 2 milioni di euro;
Olivera: 2 milioni di euro;
Meret: 2 milioni di euro;
Gilmour: 1,8 milioni di euro;
Rrahmani: 1,8 milioni di euro;
Spinazzola: 1,8 milioni di euro;
Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro;
Marianucci: 1 milione di euro;
Mazzocchi: 1 milione di euro;
Juan Jesus: 1 milione di euro;
Contini: 0,2 milioni di euro;