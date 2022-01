Gli Ultràmici lanciano una petizione per far restare Mertens al Napoli

Sul noto portale Change.org il gruppo Ultràmici ha lanciato una petizione a favore della permanenza di Dries Mertens nel Napoli.

Una petizione che può essere firmata seguendo il seguente LINK. A seguire un breve estratto del contenuto della petizione:

“Ci sono calciatori che ti restano nel cuore a prescindere dal loro rendimento in campo. Se poi sono dei campioni in grado di infiammarci l’anima ad ogni invenzione geniale, allora forse è il caso di far sì che non restino soltanto nel nostro cuore, ma anche a casa nostra.

Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli e ora piu’ che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro. […]

MERTENS deve restare a NAPOLI, lo merita e NOI TIFOSI vogliamo una bandiera come Dries nella nostra squadra.

Fra pochi mesi nasce suo figlio CIRO e deve crescere nella sua città. PRESIDENTE, chi AMA NAPOLI deve rimanere!“

