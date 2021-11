Sono state svelate le nominations per l’edizione 2021 dei Globe Soccer Awards, che si terrà a Dubai il prossimo 27 dicembre.

Tra le categorie in gara anche il Best National Team of the year, per la quale concorrono ben 8 nazionali, tra cui anche l’Italia di Roberto Mancini, laureatasi campione d’Europa lo scorso 11 luglio a Wembley, battendo l’Inghilterra ai calci di rigore. Queste le candidate:

Argentina

Brasile

Inghilterra

Francia

Italia

Messico

Marocco

Stati Uniti

