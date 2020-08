Godfrey, previsto incontro tra Napoli e Norwich per il difensore classe ’98

Ben Godfrey, difensore del Norwich classe 1998, pare essere un nuovo obbiettivo del Napoli. Lo riporta il portale Calciomercato.it.

“Il Milan si è detto interessato al 22enne calciatore che il club inglese valuta 30 milioni di euro: nonostante la retrocessione in Championship, la dirigenze dei ‘Canaries’ appare intenzionata a non fare sconti per il proprio gioiello, sotto contratto fino al 2023. In ogni caso, la società lombarda continua a seguire la pista Godfrey, perché seriamente intenzionata a portare avanti la trattativa. Nello stesso tempo, c’è da segnalare l’inserimento del Napoli: nella prossima settimana, è previsto un contatto tra le parti, un sondaggio preliminare per capire i termini dell’eventuale operazione”.

