Dopo le svariate polemiche per il gol di Mbappe in Francia-Spagna la UEFA decide di fare i complimenti all’arbitro Anthony Taylor per la decisione.

“Non hanno attribuito alcuna importanza a questa azione perché all’interno della squadra arbitrale le disposizioni sui fuorigioco sono chiare. Hanno dato molta più attenzione, invece, al possibile tocco di mano di Koundé perché i criteri di valutazione sono di più. Il gol di Mbappé è stato ritenuto regolare”.

