Gol e fuorigioco: le differenti valutazioni del VAR in Europa e in Italia, c’è sempre la Juventus di mezzo

Ancora una volta l’utilizzo del VAR in Italia scatena delle polemiche anche quando la Serie A non gioca.

Il motivo scatenante la nuova polemica è il gol del pareggio del Borussia Moenchengladbach che avrebbe eliminato l’Inter dalle coppe europee.

All’83’ di Moenchengladbach-Inter Plea segna il gol del 3-3 ma l’arbitro olandese Makkelie dopo aver rivisto l’azione al monitor su segnalazione del VAR decide di annullare il gol per la millimetrica posizione di fuorigioco di un altro calciatore della squadra tedesca che non tocca il pallone ma fa un movimento che lo rende però partecipe all’azione malgrado non ostacoli il portiere interista Handanovic.

Cosa c’entra con la Serie A? Tanto.

Infatti in Juventus-Cagliari dell’ottava giornata di campionato Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri con un tiro da dentro l’area di rigore. Morata in fuorigioco fa lo stesso movimento del calciatore tedesco in Moenchengladbach-Inter con l’aggravante che ostacola la visuale del portiere del Cagliari Cragno. Il gol però viene convalidato dall’arbitro Maresca di Napoli.

Due azioni identiche con due decisioni opposte: chi ha sbagliato? Maresca o Makkelie?

Inutile girarci intorno perché uno dei due arbitri ha sbagliato.

