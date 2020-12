Gomez lascerà l’Atalanta: anche il Napoli osserva e si muove

Il caso del “Papu” Gomez infiammerà il mercato di gennaio. Tra le squadre pronte ad approfittarne c’è anche il Napoli.

Gomez è ormai vicino all’addio all’Atalanta dopo il litigio, diventato pubblico, con Gasperini. Ma quale sarà il suo futuro? Ecco cosa scrive a riguardo il Corriere della Sera:

“La prossima settimana il suo agente, Giuseppe Riso, incontrerà i Percassi: dove andrà il Papu? Finora per amore di Bergamo ha declinato le ricche offerte della Cina e dell’Al Nassr. La valutazione estiva di 18 milioni ha spaventato le italiane, poco inclini a versare simili cifre per un ottimo giocatore ma prossimo a compiere 33 anni. Le milanesi, le romane, il Napoli osservano con attenzione l’evoluzione della vicenda. C’eravamo tanto amati, chissà se con egual trasporto avverrà anche la separazione”.

Un Gomez isolato su cui, quindi, sarebbero pronte a tuffarsi Inter, Milan e Napoli. Ovviamente sull’argentino gravitano gli interessi anche di campionati minori ma decisamente più ricchi, in Medio Oriente, in Asia o negli Stati Uniti, ma il Papu potrebbe preferire una soluzione più competitiva anche in vista della Coppa America. Ecco cosa scrive a riguardo Repubblica:

“Si evince che Gomez è rimasto isolato: non più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che non vuole certo rafforzare la concorrenza in Italia, vedi Inter, Milan e Napoli che si stanno già muovendo”.

Comments

comments