Gomez, l’Atalanta fa il prezzo: l’agente in sede per una richiesta del Papu

Alejandro Gomez sembra ormai destinato a lasciare l’Atalanta a gennaio. Ecco quanto scrive in merito Tuttosport.

Ormai sembra chiaro, il Papu Gomez lascerà l’Atalanta a gennaio. Difficile ricomporre la rottura con Gasperini. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che ieri il suo agente Riso è stato a Zingonia per il fare il punto della situazione. L’Atalanta per cedere Gomez chiede 15 milioni di euro e la richiesta dell’argentino è stata quella di essere ceduto in squadre che lottano per entrare in Champions League. Le favorite, al momento, sono Milan e Inter.

