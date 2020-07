Gosens a Dazn: “Quest’anno tutti i palloni che tocco in area vanno dentro”

Il calciatore dell’Atalanta Gosens, autore del secondo gol, ha così commentato la vittoria sul Napoli ai microfoni di DAZN.

“Quest’anno tutti i palloni che tocco in area vanno dentro.

Abbiamo vinto sette gare di fila ed è un bel segnale. Finalmente non abbiamo preso gol, abbiamo fatto bene soprattutto in difesa, loro hanno tirato solo da fuori. Siamo felici perché in settimana abbiamo lavorato su questo.

Nell’intervallo ci siamo detti che nel secondo tempo poteva esserci un calo perché c’è caldo. Noi siamo usciti bene e abbiamo fatto due gol”.

