L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con il Napoli.

“Abbiamo affrontato un grande Napoli in un momento in cui siamo in emergenza. Questo insieme di cose ha messo in evidenza tutti i nostro limiti.”

“Mentalmente il Napoli è fresco e pronto. E’ stato in partita fino alla fine.”

“Non pensavamo che sarebbe venuta fuori una partita di questo tipo. Non mi aspettavo di perdere 5-1”

