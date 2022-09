Gotti in conferenza: “Il Napoli ci impone dei cambiamenti, non si può giocare a mente libera”

L’allenatore dello Spezia Luca Gotti in conferenza stampa ha presentato la sfida di campionato in programma domani contro il Napoli al Maradona.

“Infortunati? Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all’immediato.

Qualcosa cambieremo perché il Napoli ce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a crearsi presupposti per l’attacco alla profondità con attaccanti veloci, cosa che noi abbiamo pagato nell’ultima partita. Dovremo stare attenti a concedere il meno possibile.

A Napoli non si può giocare a mente libera. Può consentire ai calciatori di esprimere un pizzico di qualità in più, quindi bisognerebbe crearla in tutte le situazioni, anche quelle più difficili. Ma ogni partita è importante, va giocata, il calcio regala eventi inaspettati come successo negli ultimi due anni.

Ampadù cercherò di impiegarlo nel modo migliore, mi ha dato grande disponibilità. Domani sarà disponibile e confido di utilizzarlo e in linea difensiva.

Siamo alla sesta partita e dobbiamo darci un’identità. Dobbiamo migliorare i nostri meccanismi, le nostre letture. Il gol preso a Bologna non mi è sembrato un problema di reparto, ma una lettura individuale”.

Comments

comments