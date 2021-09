Gotti in conferenza: “Napoli in forma psico-fisica elevata, partite così insegnano comunque”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa della sfida appena conclusa contro il Napoli di Spalletti.

Gotti ha commentato così la sfida in conferenza.

“I fatti dicono che è stato difficile riprendere la rotta contro il Napoli. I due gol presi nel primo tempo sono stati un po’ ingenui da prendere; il Napoli, in questo momento, è in una forma psico-fisica estremamente elevata che ha espresso ad alto livello.

Roma e Fiorentina diranno il percorso dell’Udinese? No, sono le 34 partite che rimangono che lo diranno. Se fossimo primi in classifica avrei risposto allo stesso modo. Partite così insegnano comunque. Cerchiamo di mettere dentro tutte le cose nel percorso. Il dilemma della coperta corta c’è sempre quando affronti squadre come il Napoli, non si può difendere troppo bassi con squadre come quella azzurra.

Nel primo tempo non riuscivano a trovare le giocate, all’inizio, però hanno avuto la pazienza di aspettare di trovare la profondità e noi non siamo riusciti a recuperare. Si deve cercare di leggere il momento della partita e cercare di sfruttarle.”

