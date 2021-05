Gotti in conferenza: “Napoli in un grande stato psicofisico”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti,ha analizzato la partita di questa sera con il Napoli in conferenza stampa.

“Il Napoli l’ho visto molto tonico, in un grande stato psicofisico. È una squadra che in questo momento sta molto bene. Siamo arrivati qui in una grande emergenza, con tanti infortuni e giocatori che hanno giocato con piccoli-grandi problemi che normalmente li avrebbero tenuti fuori. Anzi ringrazio chi ha stretto i denti. Nella gara tutto è andato male, non ci siamo aiutati. Quando stavamo provando a reagire, abbiamo fatto l’errore che ha portato al loro gol del 3-1. Non è questa la gara per giudicarli, Makengo ha fatto anche molto bene. Ora affrontiamo al meglio la gara con la Sampdoria”.

Comments

comments