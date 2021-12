Governo, la capienza degli stadi resterà al 75% ma scatta l’obbligo di mascherina FFP2

Arrivano le prime indicazioni sulle normative di contenimento Covid (con un occhio alla variante Omicron) che il Governo adotterà durante il Consiglio dei Ministri di oggi.

Per quanto riguarda lo sport, ed in particolare il calcio, la capienza degli stadi resta al 75%, ma scatta l’obbligo di mascherina FFP2, anche all’aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per cinema, teatri o spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico.

“Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione” ha dichiarato il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, intervistata dall’Ansa. Non solo mascherine, novità anche per quando riguarda il consumo di cibi e bevande: fino al 31 gennaio sarà vietato, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

