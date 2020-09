Gragnaniello, consigliere AIC: “Si aspetta l’esito dei tamponi del Napoli”

A Radio Marte nella tramissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex calciatore e attuale consigliere AIC.

Gragnaniello ha parlato della vicenda del focolaio covid in casa Genoa, e sul fatto che si sta aspettando l’esito dei tamponi fatti dal Napoli. A seguire le sue parole in merito:

“Si sta aspettando l’esito dei tamponi del Napoli. Sicuramente la prossima partita del Genoa sarà rinviata, con la concomitanza della Nazionale si spera di non far saltare altre giornate. C’è attenzione intorno al Napoli e la speranza è che l’esito dei tamponi sia negativo. Le paure dei calciatori? La denuncia del contatto presuppone già la quarantena con tampone. Sono valutazioni già prese in considerazioni. Alternative non è che ce ne siano tante.

Il protocollo è già intenso e importante, essere sottoposti a tamponi e sierologico fa sì che ci sia la massima attenzione. Per il resto si pensa a lavorare. Bisogna lavorare soltanto sull’esito del tampone. La problematica va affrontata nel minor tempo possibile. Nessuno ci ha chiesto se fosse il caso di allenarsi oggi. I contagiati vengono considerati infortunati.

La gestione interna dovrebbe portare ad allenamenti individuali fino all’esito del tampone, dev’essere presa in considerazione questa cosa. Sospensione del campionato? Assolutamente no. La problematica va affrontata man mano.”

Comments

comments