Gramellini: “Calciatori oltre che ricchi siate anche seri” e porta l’esempio di Maradona

In un’editoriale che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere della Sera oggi in edicola, Massimo Gremellini analizza il comportamento dei calciatori in relazione ai contagi da coronavirus.



Questi alcuni passaggi dell’analisi di Gremellini.

“Con ogni probabilità il calciatore che ha contagiato mezza squadra del Genoa, mettendo a repentaglio il fine settimana di milioni di appassionati, aveva contratto il virus durante la giornata di riposo.

Ho letto commenti del tipo: «Ovviamente non si può impedire a un giocatore di avere la vita sociale che desidera».

E se invece stesse proprio lì il problema?

Anche il tifoso più adorante fa fatica a digerire da un calciatore gli stessi atteggiamenti superficiali — come partecipare a una festa al chiuso senza mascherina.

Il suo cattivo esempio rischia di produrre effetti destabilizzanti su uno dei pochi elementi fondativi della Repubblica, il campionato di calcio, la cui sospensione avrebbe conseguenze sull’umore di tanti di noi.

In America hanno risolto il problema chiudendo i campioni del basket in una bolla dorata, ma pur sempre una bolla, da cui di fatto usciranno a fine campionato o quando arriverà il vaccino.

Un simile schema non è applicabile al calcio, che coinvolge un numero maggiore di atleti e richiede campi di allenamento ben più grandi di una palestra.

Ma se avessi un figlio calciatore professionista e lui si degnasse di ascoltare il mio predicozzo, gli direi di prendere tutte le precauzioni necessarie, senza aspettare che a imporgliele arrivino un regolamento federale o una clausola contrattuale.

Nei miei anni da giornalista sportivo ho visto il più trasgressivo (e formidabile) fuoriclasse di sempre, con un

sistema immunitario indebolito dai bagordi, mettersi in clausura volontaria alla vigilia di una partita importante per non rischiare di prendersi l’influenza e di attaccarla ai compagni.

Si chiamava Diego Armando Maradona”.

