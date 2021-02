Granada-Napoli, le probabili formazioni

Europa League: Granada-Napoli è la gara d’andata dei sedicesimi di finale. Vediamo le probabili scelte di Martinez e Gattuso.

I due club sono in emergenza viste le tante assenze. I due allenatori hanno dunque gli uomini contati da schierare in campo per la sfida di Europa League.

Gattuso orientato verso un 4-3-3 che potrebbe diventare 4-2-3-1 con lo spostamento di Elmas sulla trequarti.

GRANADA (3-4-3): Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

