Canale 8 – Grande parterre questa sera per la prima puntata della nuova stagione di “Ne parliamo il lunedì”.

Dalle 20,30 su Canale 8 (numero 13 del digitale terrestre) torna il programma sportivo dedicato al Napoli.

Gli editori Riccardo e Turi Romano hanno voluto puntare su una squadra rinnovata e ricca di volti noti per raccontare le gesta dei partenopei.

Alla conduzione ci sarà sempre Silver Mele affiancato dalla bella Veridiana de Moraes. In studio gli ex capitani del Napoli, Francesco Montervino e Dario Marcolin e i giornalisti Alfredo Pedullà, Carlo Alvino e Salvatore Caiazza. Un talk, dunque, di grande livello che accompagnerà i tifosi da casa per tutta la durata del campionato. Tanta professionalità al servizio dello spettatore che potrà interagire attraverso i social con domande e considerazioni.

