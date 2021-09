Grassani, avv. SSCN: “Ricorso? Abbiamo chiesto che Osimhen sia ascoltato”

L’avvocato Grassani, che sta lavorando al ricorso sulla squalifica di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli poco fa.

Queste le sue parole in merito al ricorso presentato:

“Nel ricorso per Osimhen abbiamo chiesto che sia ascoltato lo stesso calciatore. Avere grande fiducia significa avere grande fiducia nei giudici stessi. Se abbiamo presentato il ricorso vuol dire che crediamo ci siano margini per vedere ridotta la squalifica da due a una giornata.

Nei documenti oltre alle immagini ci sono anche riferimenti a precedenti di episodi simili in cui ci sono stati ammenda e una sola giornata di squalifica. Non ho sentito De Laurentiis, c’è ancora tempo per decidere tutto. Magari parteciperà anche lui. Il contratto di Insigne? Uso un termine automobilistico: sono assolutamente fermo ai box. Non ho ricevuto alcun tipo di indicazione di accendere i motori. Per il Napoli, anche se il mercato è finito, siamo reperibili 24 ore su 24.“

