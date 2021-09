Grassani: “Ho sentito De Laurentiis dopo l’accoglimento del ricorso: era molto soddisfatto, nel caso in cui il reclamo fosse stato respinto sarebbe andato avanti sino al Coni”

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, in diretta su Radio Marte è intervenuto sull’accoglimento del ricorso di squalificata di Osimhen.

In “Marte Sport Live” l’avvocato ha detto:

“Siamo ovviamente soddisfatti per l’accoglimento del ricorso che consentirà ad Osimhen di essere a disposizone per la gara di sabato contro la Juventus. E’ stato un dibattimento difficile, nel quale la posizione del calciatore da riabilitare non era così scontata.

In attesa della pubblicazione delle motivazioni, pensiamo che possano aver inciso le attenuanti e del resto non si era capito perchè per il caso Immobile-Vidal, molto simile al caso Osimhen, fosse stata data direttamente una sola giornata di squalifica. Il giudice sportivo non ha adeguatamente valutato le attenuanti: l’avversario di Osimhen non ha subito conseguenze lesive, non sono neanche intervenuti i sanitari a soccorrerlo e lo stesso Victor ha accettato la decisione senza protestate, tant’è che l’arbitro Aureliano ha scritto nel referto “il calciatore ha accettato in silenzio la decisione“. Inoltre con il calcio d’angolo il contatto non può essere considerato a palla lontana o a gioco fermo, visto che con il corner la sfera può essere nella disponibilità di tutti i calciatori presenti nell’area di rigore.

La Camera di consiglio – ha detto Grassani a Radio Marte- è durata circa 2 ore, alle 18.45 la pronuncia che stempera le tensioni e restituisce al calcio la componente fondamentale, ovvero il gioco in campo e non in tribunale.

Ho sentito De Laurentiis dopo l’accoglimento del ricorso: era molto soddisfatto, nel caso in cui il reclamo fosse stato respinto sarebbe andato avanti sino al Coni. Per il presidente era una questione importante e di principio e del resto era importante anche per lui consentire al Napoli di disporre di Osimhen nella sfida con la Juventus“

