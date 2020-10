Grassani sulle trasferte europee: “Chi è in isolamento non può lasciare il territorio nazionale”

Il Legale del Napoli Avv. Grassani alla Domenica Sportiva ha chiarito diversi aspetti legati alla vicenda Juventus-Napoli [LEGGI QUI].

Intervenuto alla trasmissione di RadioRai Radio anch’io lo sport l’Avv. Grassani ha chiarito anche un altro aspetto legato all’isolamento fiduciario e che riguarda le gare delle coppe europee.

“Con il protocollo del 18 giugno le Asl hanno giurisdizione esclusiva sulla determinazione della deroga per disputare gare in casa o trasferta. Se le cose vogliamo che cambino dobbiamo cambiare il protocollo.

Per le coppe europee come si farà? In uno dei provvedimenti della Asl c’è la espressa dicitura: “i contatti stretti posti in isolamento nel proprio domicilio, non possono lasciare il territorio nazionale”. In base al protocollo e alle Asl i club non si potranno muovere dal territorio nazionale”.

