Grava a KKN: “Esordio Insigne in Serie A? Lo ricordo, non lo potrà mai dimenticare”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Insigne e di Gaetano.

A seguire il suo intervento:

“Esordio Insigne in Serie A? Lo ricordo anche se sono passati tanti anni. Sicuramente è stata una cosa bella per lui ma anche per noi compagni; soprattutto per noi napoletani, si vedeva, negli allenamenti, che aveva qualità, voglia, abnegazione e impegno e questo ha sopperito alle mancanze della sua struttura fisica. Lui ci ha creduto ed il talento che ha e la sua voglia hanno fatto la differenza.

Aveva 19 anni quando ha esordito, credo sia un giorno che non potrà mai dimenticare. Per lui è un traguardo importante, indossare la maglia dei tuoi sogni e del tuo cuore; Insigne ha continuato a dimostrare la sua qualità. Da napoletano, quando si indossa la maglia del Napoli, si sente che si ha una responsabilità diversa. Giocare in quello stadio, da napoletano, non è facile.

Gaetano? Gli ho fatto i complimenti per il traguardo raggiunto. Abbiamo avuto l’onore di ammirare un ragazzino di una qualità immensa e di un giocatore che determinava le partite. Si vedeva che era un giocatore che aveva una grandissima prospettiva. Vergara? Siamo contenti delle sue prestazioni, ci sono più giocatori che potranno fare i professionisti in futuro. Giusto che continuino a fare quello che stanno facendo adesso.”

Comments

comments