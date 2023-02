Grava: “Io sono innamorato del Napoli, indossare quella maglia è importante e giocare su quel campo è roba da brividi“

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava.

“E’ emozionante sentire la musica della Champions, chi ha avuto la fortuna di viverla dal campo sa che è indescrivibile. Io ho avuto questa fortuna. La crescita del Napoli è sotto gli occhi di tutti, da quando siamo partiti nel 2004 con le prime pietre ad oggi e ne siamo fieri.

Zerbin e Gaetano? E’ una grande gratificazione vederli in prima squadra, come vedere tutto il Napoli e mia moglie mi prende in giro per l’emozione che provo, ma chi ama Napoli non può non emozionarsi di quella cosa che neanche pronuncio. Io sono innamorato del Napoli e quando si vedono cose del genere non puoi non emozionarti. Al di là del discorso economico, indossare questa maglia è importante, mi sono sentito giocatore… giocare su quel campo è roba da brividi. Non è facile e questo è un grande gruppo che combatte ad ogni partita con grande sacrificio.

Kvaratskhelia meglio del Pocho? Lo sta dimostrando, al primo anno sta dimostrando di essere un grande. Io ho avuto la fortuna di conoscere il Pocho, è la persona che faceva la differenza e sono convinto che anche Kvara abbia lo stesso atteggiamento, con umiltà, prestazione dopo prestazione”.

