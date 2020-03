Gravina a Sky: “Mettiamo Coverciano a disposizione per trasformarla in terapia intensiva”

Il presidente FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky, annunciando di mettere a disposizione Coverciano ed usare il centro come terapia intensiva.

Di seguito le sue dichiarazioni all’emittente satellitare, dopo quelle di ieri sera a Radio Marte:

“La FIGC apre Coverciano per creare posti di terapia intensiva. Il calcio non è quello che vogliono far credere oggi, abbiamo tanti problemi ma stiamo cercando di risolverli. Al nostro interno stiamo cambiando anche le prospettive e ci facciamo venire altre idee.

Il nostro piano prevede innanzitutto la possibilità di far chiudere sul campo questa stagione. UEFA e FIFA stanno lavorando per aiutarci a trovare soluzioni, speriamo di avere una nuova linea di confine spostata al 30 giugno.

Io sono ottimista che si possa riprendere a giocare, ma non è ipotizzabile fare chiusura di questa e apertura della prossima contemporaneamente. Questa stagione va chiusa e devono essere definite promozioni e retrocessioni di molte categorie

Il calcio ha bisogno di innovazione, non chiediamo soldi allo stato ma che le leggi dello sport che risalgono a 40 anni fa siano cambiate. Noi chiederemo norme semplici e semplificazioni burocratiche.

Il sistema oggi è contorto e superato e crea un tappo per impedire all’industria di calcio italiana di crescere come in altri paesi. Voglio fare anche un plauso ai calciatori per come si stanno comportando.

Il calcio ha proprie norme che non vogliamo e possiamo cambiare. Semplicemente pensare ad una Serie A con 22 squadre è altamente improbabile. Le società si affidino ai medici, spero di convincere tutti a ripartire contemporaneamente con gli allenamenti.

Per quanto riguarda la fuga dei calciatori, lo capisco perché sono uomini ma le regole devono essere rispettate.”

Articolo in aggiornamento.

Comments

comments