Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni della Rai nel prepartita della finale di Coppa Italia.

“Oggi è una giornata importantissima per il calcio italiano e per lo sport in generale. Oggi ci è anche arrivata la notizia che l’Europeo 2021 partirà con Italia-Turchia, è una splendida notizia per tutto lo sport italiano.”

Comments

comments