Gravina: “Capienza al 50% non è soddisfacente”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella giornata di oggi ha parlato della situazione riguardante la capienza degli stadi.

“Il 50% non è soddisfacente – afferma il presidente – e inapplicabile al calcio se sarà necessario mantenere il distanziamento di un metro. Abbiamo chiesto al governo di occupare i posti a scacchiera (linea sostenuta anche dalla Lega Serie A, ndr). Dispiace che al calcio italiano, che riflessi tanto importanti ha sul Paese dal punto di vista economico e sociale, non venga riconosciuta la sua dignità dallo Stato, non tanto per i ristori, quanto per le difficoltà nel consentire la ripresa da una delle crisi più profonde dalla sua costituzione”.

