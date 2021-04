Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine del consiglio federale tenutosi questa mattina. chi

“Una norma anti SuperLega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserita in una riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato“.

Comments

comments