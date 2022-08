Gravina: “E’ auspicabile che il prossimo Governo appoggerà la candidatura a Italia 2032”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io lo sport di RadioRai.

“E’ auspicabile che il prossimo Governo appoggerà la candidatura a Italia 2032. La candidatura dell’Italia era un impegno del governo Draghi e si ispirava a un senso di responsabilità per un progetto di rilancio e di ristrutturazione degli impianti. E questo credo non possa che far bene all’economia e al calcio del nostro Paese.

In vista dei Mondiali la Nazionale ha un solo progetto, quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima dell’inaugurazione del Mondiale.

In questo periodo sono previste due amichevoli. Un’amichevole dovrebbe disputarsi a Tirana contro l’Albania, poi potrebbe esserci un mini-ritiro nei paesi dell’Arabia Saudita e il prosieguo della preparazione in Italia”.

