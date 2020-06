Gravina e il nodo stadi: la FIGC raccoglie consensi per la riapertura

Gabriele Gravina continua la sua lotta per riaprire gli stadi, ipotesi che inizia a raccogliere i consensi degli esperti.

“Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate. Migliorando l’andamento dei contagi spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo”.

Queste le parole di Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio, in un’intervista rilasciata ieri sulle pagine de Il Mattino. La speranza, mai troppo nascosta, di riaprire presto gli stadi. Da una parte per il lato romantico della faccenda calcio, dall’altra perché sono tante le squadre che sperano di poter riprendere parzialmente le perdite subite nel corso di questa quarantena riabbracciando una fetta del proprio pubblico. Di fatti, uno dei nodi che sta stringendo il cappio al collo del calcio italiano è quello dei rimborsi degli abbonamenti, con gli avvocati e le associazioni di consumatori sul piede di guerra.

Dalla parte di Gravina, Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio2 :

“Tifosi allo stadio? Toericamente si potrebbe già aprire. Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni. In qualche Regione (del Sud, ndr) si potrebbe fare. La riapertura degli stadi è una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini”.

Dopo aver incassato anche le parole rassicuranti della sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, è arrivata da Radio Punto Nuovo la risposta del responsabile alle politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Partito Democratico, Carmelo Miceli:

“C’è la disponibilità però ad una parziale riapertura. In alcune aree del paese si potrebbe addirittura affermare che non c’è più la pandemia. E’ una situazione che va calibrata nei singoli luoghi, tenendo conto della differenza della curva epidemiologica nelle varie regioni. Un dato è certo: c’è l’assoluta volontà per far sì che anche questo mondo riparta”.

