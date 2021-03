Gravina: “Euro 2020 sarà inaugurato a Roma con la presenza del pubblico”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato che la UEFA ha dato il via libera per inaugurare Euro 2020 in Italia.

Queste le sue parole in conferenza:

“Sono certo che inaugureremo l’Europeo a Roma l’11 giugno con Italia-Turchia. E lo faremo con la presenza del pubblico. Non so ancora quanti spettatori ci saranno, ma il pubblico ci sarà di sicuro. La vittoria finale? Ci manca da tantissimi anni, stiamo lavorando per colmare questa sensazione di vuoto. L’ho definito già nel 2018 un rinascimento culturale.”

