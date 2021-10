Gravina, FIGC: “Italia si costituisca in giudizio contro la Superlega”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sulla Superlega e sull’Italia.

Di seguito le sue parole, riprese dal sito di Rai Sport:

“Per il tramite del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ho rappresentato al governo la posizione della Figc in merito alla costituzione dell’Italia nel giudizio sulla SuperLega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea, evidenziandone rischi e criticità.

Auspico che avvenga entro oggi per non porre il nostro Paese al di fuori di un consesso molto ampio di Stati che supportano la Uefa in quella che riteniamo sia una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico.”

