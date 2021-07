Gravina, FIGC: “Siamo stati rispettosi verso istituzioni e tifosi”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, interviene in merito ai festeggiamenti fatti per la vittoria dell’Italia dell’Europeo.

Queste le sue parole in merito:

“Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione. Abbiamo sempre lavorato per l’unità e continueremo a farlo, sottolineando però come la Federazione sia sempre stata responsabile, ma soprattutto rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani.”

Poi, con un comunicato ufficiale, la federazione precisa alcuni passaggi e ringrazia le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto.

