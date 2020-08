Gravina: “Il calcio italiano ha dato una grande prova di credibilità”

Nel giorno in cui si conclude il campionato di Serie A, per il presidente della Figc Gabriele Gravina è tempo di ringraziamenti.

“Oggi finisce la Serie A, la Serie B si prepara a svolgere i playoff e i playout e la Serie C ha già completato il suo percorso – commenta il numero uno del calcio italiano – Desidero ringraziare tutti gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e il personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione delle gare, per l’impegno profuso. Un ringraziamento particolare va agli arbitri che hanno consentito, seppur nella difficoltà del momento, il consueto e indispensabile supporto”. Durante il lockdown Gravina è stato uno degli artefici della ripartenza del calcio: non ha mai voluto chiudere in anticipo la stagione e ha spinto con le istituzioni e i club per trovare una soluzione dopo i primi spiragli dal comitato tecnico scientifico.