Gravina: “Italia-Argentina a Napoli? Mi piacerebbe, ci sono anche altre opzioni”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Festival di Trento. Di seguito le sue parole.

Italia-Argentina si giocherà?

“Sì, è la cosiddetta finalissima per come è stata nominata nel campionato UEFA. Sarà una competizione incardinata nel futuro, sarà bella questa Supercoppa tra Europa e Sudamerica. Non sappiamo dove: mi piacerebbe Napoli, ma sento parlare anche di altre realtà. Come mai non mi chiede chi ha scelto Ventura? Perché nessuno lo ha fatto”.

Candiderete quindi qualche città italiana per le finali di Champions?

“A noi interessa l’Europeo del 2028, da troppi anni in Italia non si organizza un evento, voglio chiudere il mio ciclo in Federazione portando a casa questo risultato. Sul Mondiale ogni due anni c’è stato un mio secco no. Vuol dire avere una competizione all’anno, Europeo-Mondiale che si alternano”.

