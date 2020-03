Gravina: “La priorità è quella di finire i campionati”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia sul tema campionati.

“La priorità è quella di finire i campionati, senza compromettere la stagione 2020/2021. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi, Uefa e Fifa stanno lavorando per andare anche oltre il 30 giugno. Juve modello di responsabilità, al Governo abbiamo chiesto la creazione di un fondo per il calcio. La Serie C va riformulata, con un campionato d’élite a 20 squadre e un altro semi-professionistico a 40”

Comments

comments