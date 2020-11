Gravina: “Le mie fughe per ammirare Diego al San Paolo”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ricordato con commozione Diego ai microfoni del Corriere dello Sport.

“Se ne va un grande campione, è un lutto grandissimo per il calcio. Maradona non si può dimenticare, lo porteremo per sempre nel cuore insieme a tutta Napoli. Ha rappresentato l’estasi del nostro sport, il suo genio calcistico è un’opera d’arte che rimarrà per sempre”.

Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC che, all’epoca in cui Diego infiammava il San Paolo, era presidente del Castel di Sangro (che ha portato dalla Prima Categoria alla Serie B). Ma al Corriere dello Sport confessa delle sue fughe per correre a Napoli ad ammirare Maradona:

“Il mio rapporto con Diego Armando Maradona è stato da tifoso appassionatissimo. Ai tempi d’oro del suo Napoli frequentavo spesso lo stadio San Paolo, sono un innamorato del calcio e quando giocava lui non potevi sottrarti a quella magia, dovevi assistere a quello spettacolo dal vivo se ne avevi la possibilità”.

Comments

comments