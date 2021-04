Gravina: “Nessun cluster in Nazionale, bisogna fare presto per gli Europei”

Il presidente Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’assemblea generale della FIGC.

“Entro il 18 aprile dobbiamo dare una risposta in vista dell’Esecutivo Uefa del 19 aprile sulla presenza di circa 16 mila (25% della capienza) tifosi all’Olimpico per gli Europei. La nostra risposta è sì, speriamo che lo sia anche quella del Governo.

Permettetemi di essere ottimista, domani mattina sarò a Palazzo Chigi, vedremo quali potranno essere i risvolti di questa nostra attività.

Capisco le grandi ansie, le preoccupazioni di chi si limita alle analisi dei dati attuali ma dobbiamo avere coraggio e per questo ci dobbiamo proiettare all’11 giugno.

Cluster in nazionale? Durante il ritiro della Nazionale c’è stata una severa e rigida applicazione del protocollo per il contenimento del virus, come era successo anche in occasione dei raduni e delle gare della finestra autunnale.

Fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”.

