Gravina: “No alla Superlega”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il presidente della FIGC Gravina ha parlato anche della Superlega.

Questi alcuni passaggi del presidente uscente della FIGC.

“Assolutamente contrario alla Superlega. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati.

Super Champions? Sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della Superlega.

Serie A a 18? Riforma sia qualitativa, non quantitativa”.

