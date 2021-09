Gravina: “Porteremo in Consiglio Federale la norma sulle multiproprietà”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la questione delle multiproprietà.

“Il 30 settembre porteremo in Consiglio Federale una nuova norma. Daremo il tempo tecnico. Oggi ci sono solo due situazioni, potrebbero essercene altre ma non ce ne possono più essere. La Salernitana è già andata, quindi la Salernitana ormai deve risolvere il problema in tempi rapidi, e glielo auguro.

“Per quanto riguarda le due situazioni, che sono Verona-Mantova e Napoli-Bari, daremo un tempo tecnico per risolvere subito questo problema: comprendiamo che hanno già fatto degli investimenti quindi hanno avuto delle deroghe, non ci potranno più essere deroghe, non ci saranno deroghe”.

