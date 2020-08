Gravina: “Preoccupato per il protocollo, arriveremo alla riapertura degli stadi”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale che ha approvato una serie di punti che erano all’ordine del giorno [LEGGI QUI].

“Il calcio è molto preoccupato della situazione generale legate alla partenza.

Siamo preoccupati per l’idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti. Senza interventi condivisi ma sempre rispettando le norme sanitarie, il calcio, anzi lo sport italiano, potrebbe subire lo smacco definitivo.

La data proposta dalla Lega di A è del 19 di settembre, ho preso delega per fare una riflessione generale perché voglio capire com’è articolato il campionato.

Noi dobbiamo incastrare il calendario, lavorare su un progetto che tenga conto del campionato, delle competizioni internazionali di club e Nazionali, e questi sono momenti che dobbiamo conciliare, sappiamo di avere una deadline che è legata al rispetto delle gare UEFA per consentire alla Nazionale di partecipare all’Europeo.

Riapertura stadi? Noi siamo molto preoccupati ma allo stesso impegnati nel proporre soluzioni ai nostri organi di governo, direttamente o indirettamente tramite il Comitato tecnico-scientifico. Siamo certi che arriveremo alla riapertura degli stadi, se la situazione sanitaria lo permetterà ma è ottimistico che possa accadere già dalla prima giornata di campionato”.

Comments

comments