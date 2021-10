Gravina: “Ronaldo ha fatto bene al calcio ma non è stato un affare per la Juventus”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione televisiva Tiki Taka.

“Ronaldo? Secondo la mia filosofia non è stato un buon acquisto per i bianconeri. Ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione.

Scudetto? In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzato. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato.

Orsato? Io difenderò sempre gli arbitri perché è un lavoro difficilissimo e molto complicato.

Comprare una macchina usata? Da Agnelli sì, di solito faccio il leasing, le uso per un po’ di tempo e poi le rivendo. Da Lotito anche ma la farei controllare molto bene. Questo sicuramente”.

