Gravina: “Salveremo il campionato, l’obiettivo è riprendere la stagione”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.

“Obiettivo primario è riprendere la stagione, tracciato uno scenario che prevede la ripresa dei campionati perché è la scelta più giusta. Stiamo lavorando anche su ipotesi alternative per dare risposte concrete.

Le date? Oggi possiamo elaborare qualunque scenario che poi potrebbe essere smentito dai fatti, ma abbiamo la certezza di cercare in tutti i modi di salvare il campionato attuale e senza compromettere il prossimo. Avremo gli Europei e altri impegni delle nazionali e non possiamo di cominciare il 2020-2021 oltre metà agosto, quindi dobbiamo andare a ritroso e oltre la metà di luglio diventa complicato ipotizzare di arrivare con questo campionato. Il consiglio federale ha il potere decisionale e lo eserciterà nella maniera più equilibrata senza sottovalutare rischi di contenziosi che il calcio italiano non può permettersi. La priorità è finire i campionati.

Taglio stipendi? Diverse iniziative sono state avviate, ci sono delle proposte si sta cercando di trovare mediazione tra le parti. Noi non possiamo far finta che il calcio non stia subendo danni economici così come l’intera industria nazionale.

Diritti Tv e Betting? Dobbiamo scindere quelle che sono emergenze per sopperire alla carenza di liquidità nel breve termine da esigenze strutturali che comunque andranno affrontate.”

