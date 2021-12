Gravina soddisfatto della Legge di Bilancio: “Ringrazio il Governo”

Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulla Legge di Bilancio.

Queste le parole di Gravina in merito:

“Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di Bilancio saranno di grandissimo aiuto, l’introduzione dell’apprendistato, la possibilità per le Federazioni di reinvestire gli avanzi di gestione e la rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i Club rappresentano risultati importanti che daranno un sostegno concreto al mondo del calcio.

Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata in particolare il Ministro dell’Economia Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ai quali abbiamo rappresentato in tempi non sospetti criticità e richieste e con i quali ci siamo confrontati costantemente.”

